Пожары уничтожают Лос-Анджелес: кадры разрушенной виллы в Санта-Монике

В результате разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе разрушены около 10 тысяч домов, включая элитные резиденции в Санта-Монике. Сообщается, что несколько звезд Голливуда, в том числе Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон, Билли Кристал и Мэл Гибсон потеряли свои дома. Тем временем число погибших выросло до 24 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Национальная метеорологическая служба предупреждает, что усиление ветра угрожает распространением пламени.