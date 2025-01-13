ПОЛИТИКА
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Пожары уничтожают Лос-Анджелес: кадры разрушенной виллы в Санта-Монике
В результате разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе разрушены около 10 тысяч домов, включая элитные резиденции в Санта-Монике. Сообщается, что несколько звезд Голливуда, в том числе Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон, Билли Кристал и Мэл Гибсон потеряли свои дома. Тем временем число погибших выросло до 24 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Национальная метеорологическая служба предупреждает, что усиление ветра угрожает распространением пламени.
Пожары уничтожают Лос-Анджелес: кадры разрушенной виллы в Санта-Монике / Others
13 января 2025 г.
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