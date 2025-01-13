ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Доктор Хуссам Абу Сафия: борьба за жизнь врача и надежду для Газы
Сестра жены доктора Хуссама, Рамзия Абусева, рассказала в эксклюзивном интервью TRT на русском о том, как ее семья переживает неизвестность. Главу больницы «Камаль Адван» израильские военные задержали в конце декабря. Однако до сих пор близкие не могут добиться с ним встречи. Известно только то, что его избили при задержании и отправили в одну из самых жестоких тюрем региона — Сде-Тейман.
Доктор Хуссам Абу Сафия: борьба за жизнь врача и надежду для Газы / Others
13 января 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us