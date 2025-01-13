Доктор Хуссам Абу Сафия: борьба за жизнь врача и надежду для Газы

Сестра жены доктора Хуссама, Рамзия Абусева, рассказала в эксклюзивном интервью TRT на русском о том, как ее семья переживает неизвестность. Главу больницы «Камаль Адван» израильские военные задержали в конце декабря. Однако до сих пор близкие не могут добиться с ним встречи. Известно только то, что его избили при задержании и отправили в одну из самых жестоких тюрем региона — Сде-Тейман.