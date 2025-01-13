ПОЛИТИКА
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Президент Эрдоган объявил ЛГБТ угрозой семейным ценностям
Президент Турции выступил с резкой критикой «гендерной нейтрализации» на открытии «Года семьи», обвинив цифровые платформы в продвижении ЛГБТ-повестки
Президент Эрдоган объявил ЛГБТ угрозой семейным ценностям
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: AA / Others
13 января 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о систематической атаке на институт семьи через продвижение ЛГБТ-повестки в современном медиапространстве. Турецкий лидер обрушился с критикой на политику «гендерной нейтрализации» в ходе выступления на церемонии открытия «Года семьи» в Анкаре.

«Телесериалы, фильмы, публикации и многие другие материалы на цифровых платформах зачастую вызывают необратимые процессы, такие как культурная эрозия и эрозия идентичности. Это содержание, подаваемое сознательно, преднамеренно, настойчиво и систематически, ведет к завоеванию пространства для ЛГБТ и других иррациональных движений», — заявил Эрдоган.

По словам президента, главной мишенью такой политики является «семья и святость института семьи». Он подчеркнул необходимость защиты детей и молодежи от «извращенных идеологий», угрожающих общественным устоям.

Эрдоган отметил, что Турция остается «одной из немногих стран, которая смело выступает против этой атмосферы на всех площадках», включая Генеральную Ассамблею ООН. «Позиция Турции по этому вопросу очевидна, и мы не отступим от нее никогда», — подчеркнул турецкий лидер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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