Около 950 заключенных калифорнийских тюрем присоединились к пожарным в борьбе с масштабными пожарами в Лос-Анджелесе, которые с 7 января унесли жизни 24 человек. Пожарные команды пытаются потушить два крупнейших очага — «Палисейдс» и «Итон» — до возвращения сильных ветров «Санта-Ана».

Заключенные, одетые в оранжевую форму, в отличие от обычных пожарных работают без водяных шлангов, используя только ручные инструменты. За каждый день работы им сокращают срок на два дня и платят всего $10,24 в день, что значительно ниже минимальной зарплаты в Калифорнии ($16.50 в час).

Согласно отчету Американского союза гражданских свобод и Юридической школы Чикагского университета от 2022 года, за пятилетний период четыре заключенных-пожарных погибли и более 1000 получили ранения при исполнении служебных обязанностей в Калифорнии.

Всего в борьбе с пожарами задействовано около 14 000 человек, 1400 пожарных машин и 84 воздушных судна. На помощь прибыли пожарные из семи штатов США, а также из Канады и Мексики. В выходные в Лос-Анджелес прибыли два самолета с более чем 70 мексиканскими пожарными, а Канада объявила об отправке 60 специалистов.

Пожары «Палисейдс» и «Итон», локализованные на 13% и 27% соответственно, уже уничтожили около 15 300 гектаров земли и более 12 000 построек. Более 150 000 человек были вынуждены эвакуироваться, 16 человек числятся пропавшими без вести.