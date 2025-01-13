ПОЛИТИКА
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Байден: соглашение по Газе совсем близко
Сделка включает освобождение заложников, прекращение боевых действий, обеспечение безопасности Израиля и расширение гуманитарной помощи в Газе
Байден: соглашение по Газе совсем близко
Джо Байден в ходе выступления в Госдепартаменте / Фото: Reuters / Others
13 января 2025 г.

Президент США Джо Байден заявил, что предложение о прекращении огня в секторе Газа, представленное в мае, близко к реализации.

«Мы на пороге того, что предложение, детально изложенное несколько месяцев назад, наконец воплотится в жизнь, — сказал Байден во время выступления по внешней политике в Государственном департаменте. — За многие годы на государственной службе я научился никогда, никогда, никогда не сдаваться».

После недавних телефонных разговоров с лидерами Египта и Катара Байден отметил, что предлагаемая сделка предусматривает освобождение заложников, прекращение боевых действий, обеспечение безопасности Израиля и увеличение поставок гуманитарной помощи в Газу.

По информации CNN, ХАМАС планирует освободить 33 заложника в течение первой фазы соглашения о прекращении огня, которое сейчас дорабатывается переговорщиками в Дохе. Большинство из 33 заложников живы, хотя среди освобожденных во время первоначального 42-дневного прекращения огня, вероятно, будут и тела погибших.

Переговоры о прекращении огня и обмене пленными, при посредничестве Катара, Египта и США, неоднократно прерывались из-за новых условий, выдвигаемых премьер-министром Израиля Нетаньяху. Израильская оппозиция и семьи пленных обвиняют его в препятствовании усилиям по достижению соглашения с ХАМАС.

С начала конфликта 7 октября 2023 года израильская армия продолжает военные действия в Газе, в результате которых погибло более 46 500 человек, преимущественно женщин и детей, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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