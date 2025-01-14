В ночь на 14 января вооруженные силы Украины провели масштабную атаку с использованием беспилотников и ракет на несколько регионов России. В результате удары пришлись по промышленным объектам, включая нефтебазу в Саратовской области, химический завод в Брянской области и газовую цистерну в Казани.

В шести регионах были приостановлены полеты. Губернаторы пострадавших областей заявили, что экстренные службы работают на местах, а пострадавших среди мирных жителей нет.

В Брянской области ударам дальнобойными ракетами ATACMS подвергся химзавод, сообщают новостные телеграм-каналы Shot и Mash. Предприятие, расположенное в городе Сельцо, производит боеприпасы и системы залпового огня. Брянский губернатор подтвердил удар, написав о «комбинированной ракетной атаке», однако, по его данным, все воздушные цели были сбиты.

В Саратовской области, как сообщили власти, удар беспилотника вызвал «повреждение промышленного предприятия» в городе Энгельс. Телеграм-каналы пишут, что речь идет о нефтебазе, по которой в начале января пришелся удар БПЛА. Власти Татарстана также сообщили об атаке на газовую инфраструктуру.

На фоне этих нападений в нескольких российских аэропортах были введены ограничения на полеты. В Казани, Калуге, Саратове и Тамбове временно приостановили отправку и прием самолетов. Позднее это коснулось также Пензы и Ульяновска. В Росавиации заявили, что принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.