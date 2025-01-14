Президент Ливана Джозеф Аун поручил Навафу Саламу, главе Международного суда ООН, сформировать правительство после того, как тот получил поддержку большинства депутатов. Это решение стало серьезным ударом для «Хезболлы», которая обвинила оппонентов в стремлении исключить ее из власти.

Салам, находящийся за пределами страны, возвращается во вторник, чтобы принять назначение. Он заручился поддержкой 84 из 128 депутатов парламента, включая представителей христианских, друзских и суннитских фракций, в том числе некоторых союзников «Хезболлы». Однако сама Хезболла и ее союзник — шиитское движение «Амаль» — отказались поддержать кандидата.

Назначение Салама отражает смену баланса сил после падения режима Башара Асада в Сирии и поражения «Хезболлы» в войне с Израилем в прошлом году. Президент Джозеф Аун, поддерживаемый США и Саудовской Аравией, был избран на прошлой неделе, что стало очередным сигналом ослабления позиций Хезболлы.

Формирование нового правительства будет непростой задачей. Кабинету предстоит восстановить разрушенные районы после израильских авиаударов, а также запустить давно ожидаемые реформы для выхода из финансового кризиса 2019 года.

Ранее в своей роли командующего армией, Аун способствовал реализации соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», предусматривающего вывод войск обеих сторон и размещение ливанской армии на юге страны.

«Хезболла», осуждая назначение Салама, заявила, что продолжит «действовать мудро, исходя из национальных интересов», но уже предупредила о возможных осложнениях в процессе формирования нового правительства.