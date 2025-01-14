Китайские власти рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok Илону Маску, если Верховный суд США поддержит закон о запрете приложения 19 января, следует из отчета Bloomberg. Хотя Китай предпочел бы сохранить TikTok под контролем ByteDance, продажа платформы Маску рассматривается как часть стратегии работы с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

По данным источников, сделка может объединить TikTok US с платформой X (бывший Twitter), что даст доступ к 170 млн американских пользователей и значительным рекламным доходам. Предполагаемая стоимость американского подразделения TikTok оценивается в 40-50 млрд долларов.

«По моему мнению, TikTok не должен быть запрещен в США, даже если такой запрет может принести пользу платформе X. Это противоречит свободе слова и самовыражения. Это не то, за что выступает Америка», — написал Маск в X в апреле.

Источники отмечают, что обсуждения в Пекине находятся на предварительной стадии, и неясно, насколько ByteDance и TikTok осведомлены об этих переговорах. Также неизвестно, вели ли Маск, TikTok и ByteDance какие-либо переговоры об условиях возможной сделки.

Представитель TikTok назвал этот отчет «чистой выдумкой» в заявлении для Variety.

Верховный суд США должен вынести решение по закону о запрете TikTok 19 января. Трамп, вступающий в должность 20 января, стремится отложить запрет для проведения переговоров.