Президент США Джо Байден назвал поддержку Украины главным внешнеполитическим достижением своей администрации, подчеркнув, что Россия не смогла достичь ни одной из своих стратегических целей за три года войны. Об этом он заявил во время выступления в Государственном департаменте США.

«Когда Путин начал вторжение в Украину, он думал, что захватит Киев в течение нескольких дней. Но на самом деле после начала войны именно я появился в центре Киева, а не он. Путин никогда этого не сделал. Подумайте об этом!» — заявил президент.

Байден отметил исторический характер своего визита: «Я стал единственным верховным главнокомандующим, который посетил зону военных действий, не находящуюся под контролем американских сил». По его оценке, поддержка Украины стала одним из главных внешнеполитических достижений его администрации.

По словам Байдена, Россия не достигла ни одной из своих стратегических целей: «Он пока не смог подчинить себе Украину. Не сумел разрушить единство НАТО. И не смог получить большие территориальные приобретения».

За время конфликта США предоставили Украине помощь на сумму более 88 млрд долларов. При этом политика Байдена вызывает критику как республиканцев, считающих ее чрезмерно рискованной, так и сторонников более активной поддержки Украины, указывающих на медлительность в принятии решений о поставках вооружений.

20 января пост президента займет Дональд Трамп, выступающий за скорейшее мирное урегулирование конфликта и готовый к переговорам с Владимиром Путиным.