Как сообщили в Министерстве иностранных дел Турции, глава МИД Сирии Эсаад Хасан аш-Шейбани прибудет в Турцию 15 января. Его будет сопровождать делегация высокопоставленных представителей новой сирийской администрации.

В рамках визита Шейбани проведет встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить текущее положение дел в Сирии, двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности. Согласно заявлению МИД Турции, встречи также направлены на координацию усилий по восстановлению стабильности в Сирии и укреплению безопасности в регионе.

**15:00Новый министр иностранных дел Сирии Эсаад Хасан аш-Шейбани анонсировал свой первый международный визит, который состоится завтра в Турции.

«Мы совершим наш первый официальный визит в Турецкую Республику как представители новой Сирии. Турция не оставляла сирийский народ на протяжении четырнадцати лет», — написал министр в соцсети X.

Детали визита пока не разглашаются. Однако ожидается, что в Анкаре аш-Шейбани проведет переговоры на высшем уровне.

Ранее переходное правительство Сирии, сформированное после свержения режима Башара Асада, назначило новым министром иностранных дел Эсаада Хасана аш-Шейбани.

Аш-Шейбани родился в 1987 году в провинции Хасеке, окончил факультет литературы и гуманитарных наук Дамасского университета по специальности английский язык и литература в 2009 году. Он принимал активное участие в сирийской революции с самого ее начала в 2011 году, стоял у истоков создания Правительства освобождения Сирии и основал Департамент политических дел.

В 2022 году получил степень магистра политологии и международных отношений в Университете Сабахаттина Заима в Турции, где в настоящее время продолжает докторантуру. Также проходит углубленное обучение по программе MBA.

Назначение произошло после того, как в ночь на 8 декабря антиправительственные силы вошли в Дамаск. Башар Асад сложил президентские полномочия и получил убежище в России.

Визит Шейбани в Турцию является продолжением активизировавшихся в последнее время дипломатических контактов между двумя странами. Впервые с начала войны в Сирии сирийский министр посещает Турцию.