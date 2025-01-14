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Джо Байден: восстановление Лос-Анджелеса обойдется в десятки миллиардов долларов
Президент США Джо Байден заявил, что Лос-Анджелесу потребуются десятки миллиардов долларов, чтобы восстановиться после разрушительных пожаров. Число погибших в результате стихии уже выросло до 24 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Огромные территории превратились буквально в выжженную пустошь. По предварительным данным, повреждено или уничтожено не менее 12 300 домов.
Джо Байден: восстановление Лос-Анджелеса обойдется в десятки миллиардов долларов / Others
14 января 2025 г.
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