Джо Байден: восстановление Лос-Анджелеса обойдется в десятки миллиардов долларов

Президент США Джо Байден заявил, что Лос-Анджелесу потребуются десятки миллиардов долларов, чтобы восстановиться после разрушительных пожаров. Число погибших в результате стихии уже выросло до 24 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Огромные территории превратились буквально в выжженную пустошь. По предварительным данным, повреждено или уничтожено не менее 12 300 домов.