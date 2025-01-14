Израиль заявил, что не будет возвращать тело Яхьи Синвара, бывшего лидера ХАМАС, убитого израильтянами в октябре 2024 года. В заявлении журналистам от имени «израильского официального лица», указано: «Этого не произойдет. Точка».

Это заявление прозвучало на фоне сообщений саудовского издания Al-Hadath, утверждающего, что ХАМАС требует вернуть тело Синвара в рамках первого этапа сделки по обмену заложниками. В ответ Израиль, как сообщается, запросил возвращение останков Хадара Голдина — израильского солдата, погибшего в Газе в ходе конфликта 2014 года.

По данным источников, ХАМАС попросил отсрочку для принятия решения до конца этой недели. Тем временем Al Arabiya сообщает о продолжающихся переговорах по вопросу депортации видных деятелей ХАМАС. Израиль требует выслать из Газы младшего брата Синвара — Мухаммеда.

Источники Reuters утверждают: Израиль настаивает на том, чтобы депортированные лица не возвращались в Газу как минимум пять лет. Однако пока неизвестно, куда могут быть отправлены лидеры палестинского движения в случае одобрения сделки. Среди возможных направлений указывают Катар и Ирак.

Яхья Синвар, возглавлявший ХАМАС в Газе с 2017 года и избранный главой политбюро организации в 2023 году, был убит израильскими военными 16 октября 2024 года. После его смерти ХАМАС отложил назначение нового лидера до внутренних выборов, запланированных на март 2025 года.

По данным Wall Street Journal (WSJ), младший брат Синвара — Мухаммед — стал новым лидером ХАМАС в Газе. Известный как «Тень» за способность долгое время скрываться от израильских спецслужб, он, как утверждается, возглавил оперативные действия ХАМАС в Газе. Это подразделение, по данным газеты, теперь действует более автономно от общего руководства движения.