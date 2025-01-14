Родственники израильских заложников обрушились с критикой на министра финансов Бецалеля Смотрича за его противодействие сделке о перемирии в Газе.

Ультраправый радикал Смотрич, один из ключевых лидеров коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвал соглашение «катастрофой» для безопасности Израиля. По его мнению, армия должна продолжать операцию «до полной капитуляции» ХАМАС и полной оккупации Газы.

В ответ десятки родственников заложников, многие с фотографиями своих близких, обвинили Смотрича в том, что он бросил 98 заложников, оставшихся в Газе. По их словам, министр заинтересован исключительно в собственной политической повестке, без привязки к реальности.

Офир Ангрест, чей брат Матан был похищен 7 октября 2023 года, обратился к министру: «Условия для сделки сложились. Как вы можете быть против возвращения этих людей?»

Смотрич, лидер одной из ультраправых партий, назвал предлагаемую сделку «победой» ХАМАС.

Международные посредники, включая представителей США, Египта и Катара, представили окончательный проект соглашения 13 января, после прорыва в переговорах. Сделка предполагает освобождение первой партии заложников, прекращение боевых действий и расширение гуманитарной помощи Газе.

Президент США Джо Байден, поддержавший инициативу, заявил, что соглашение находится «на грани» реализации, а ХАМАС выразил оптимизм по поводу переговоров. Байден подчеркнул, что сделка обеспечит безопасность Израиля и облегчит страдания палестинцев, пострадавших от войны.

По данным Reuters, переговоры продвинулись, и в ближайшее время 33 заложников будут освобождены. Ожидается, что дискуссии продолжатся в Дохе 14 и 15 января с участием высокопоставленных представителей, включая эмиссаров уходящего президента Байдена и избранного президента Дональда Трампа.

Несмотря на прогресс, в Израиле сохраняется глубокий раскол. Многие семьи требуют немедленных действий, в то время как радикальные политики, как Смотрич, выступают за продолжение военного вторжения вместо дипломатических решений.