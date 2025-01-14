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Нетаньяху решил не рисковать
Израильский премьер не приедет в Польшу на годовщину освобождения Освенцима из-за ордера на арест МУС
Нетаньяху решил не рисковать
Фото: Reuters / Others
14 января 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау, несмотря на гарантии безопасности со стороны Польши. Об этом сообщил помощник премьера в комментарии для газеты The Times of Israel.

Директор мемориального музея Освенцима Петр Цивиньский назвал обсуждения о возможном аресте Нетаньяху «медийной провокацией» и подчеркнул, что планов визита изначально и не было. Тем не менее, на мероприятии ожидается крупная израильская делегация.

Напомним, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Нетаньяху, бывшего министра обороны Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Канцелярия Нетаньяху назвала решение МУС антисемитским, президент США Джо Байден также подверг критике эти ордера.

Ранее Польша, подписавшая Римский статут, пообещала не задерживать израильских представителей, включая Нетаньяху, если те примут участие в торжествах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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