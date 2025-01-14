Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атаки на газопровод «Турецкий поток», который транспортирует энергоресурсы из России в Турцию, организовали США. Он обвинил Вашингтон в подрыве энергетической стабильности Евросоюза.

«США не терпят конкуренции ни в одной сфере, включая энергетику. Они безрассудно поддерживают террористические акции, направленные на ослабление энергетической безопасности ЕС», — отметил министр.

Он добавил, что Вашингтон «провоцирует своих украинских пособников» на диверсию против «Турецкого потока» после взрыва газопроводов «Северный поток».

Заявления Лаврова прозвучали на следующий день после того, как Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на инфраструктуру «Турецкого потока» — компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае.

«Турецкий поток» на сегодняшний день остается единственным маршрутом для российского газа в Европу. В Кремле — вскоре после заявлений об инциденте — сообщили, что Лавров обсудил ситуацию со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, а глава «Газпрома» Алексей Миллер — с руководителем Botaş Абдулвахитом Фиданом.

Украинские власти обвинения Москвы пока не комментировали.