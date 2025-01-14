ПОЛИТИКА
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Журналисты сняли на видео опустевшие резервуары для воды в Лос-Анджелесе
Агентство Anadolu опубликовало кадры с опустевшими резервуарами для воды и баками объемом 1 миллион галлонов в районе Пасифик-Палисейдс, который серьезно пострадал от лесных пожаров. Водоснабжающее управление Лос-Анджелеса (LADWP) подтвердило, что три ключевых резервуара были опустошены в ходе борьбы со стихией. Ранее мэра Лос-Анджелеса Карен Басс подвергли резкой критике за решение сократить бюджет пожарного департамента на 17,6 млн долларов в июле 2024 года, что могло повлиять на готовность города к борьбе с пожарами.
Журналисты сняли на видео опустевшие резервуары для воды в Лос-Анджелесе / Others
14 января 2025 г.
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