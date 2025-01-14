Президент Франции Эммануэль Макрон снова повторил свой тезис о том, что Украина нуждается в войсках НАТО. 13 января французский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и вновь поднял этот вопрос. Правда, теперь речь идет о возможном вводе миротворческих войск для соблюдения перемирия (которого все еще нет) между Москвой и Киевом.

Несмотря на то, что ни Россия, ни Украина пока даже близко не подошли к мирным переговорам, НАТО уже обсуждает размещение миротворческих сил на территории Украины, Это связано с подготовкой европейских стран к усилению своей роли в защите Киева после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

«Мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине», — заявил Зеленский. — «Рассмотрели практические шаги по ее реализации, возможное расширение и привлечение других стран».

Ранее на прошлой неделе Зеленский призвал союзников НАТО направить войска в Украину, чтобы «заставить Россию пойти на мир». По его словам, Москва не готова к переговорам, и единственный путь к окончанию войны — использование решительных мер. Впрочем, пока к этой идее никто из союзников Киева всерьез не относится.

Макрон впервые предложил отправить войска в Украину еще в феврале 2024 года. Лидеры уже поднимали этот вопрос на встрече 18 декабря. В ходе трехсторонней встречи с Трампом 7 декабря в Париже, Трамп заявил, что хочет видеть европейские войска в Украине. По его словам, именно европейцы должны контролировать возможное прекращение огня и следить за тем, чтобы ни Украина, ни Россия не нарушали границы.

Премьер-министр Великобритании Киир Стармер также намерен посетить Украину в ближайшие недели, чтобы обсудить возможное участие международных миротворческих сил, сообщило агентство Bloomberg.

Макрон и Зеленский также затронули ситуацию в Курской области, где украинские войска усилили наступление, но пока их результаты нельзя назвать впечатляющими. РФ активно освобождает территорию региона. По оценке Reuters, к концу декабря Россия уже вернула более 40% всей территории Курской области, захваченной украинцами.