Словакия присоединилась к числу потенциальных стран-хозяек встречи избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Заместитель председателя парламента Словакии Андрей Данко заявил о готовности своей страны организовать переговоры в Братиславе на высшем уровне.

«Я считаю, что это возможно. Мне бы хотелось, чтобы эта встреча прошла у нас, в Братиславе, но посмотрим, как все сложится», — отметил Данко.

Ранее аналогичные предложения поступили от Сербии и Швейцарии. Сербский лидер Александр Вучич отметил нейтральный статус своей страны и популярность обоих лидеров в Сербии, назвав ее «идеальным местом» для встречи.

Швейцария также выразила готовность принять переговоры, подчеркнув свой опыт в организации мирных инициатив. Из этих стран только Швейцария ранее принимала у себя саммиты президентов РФ и США.

Организовать встречу двух политиков готовы и в нейтральной Австрии — несмотря на то, что ее воздушное пространство закрыто для российских самолетов.

Впрочем, вариант с Сербией, Австрией, Швейцарией или Словакией вряд ли подойдет для Путина: он объявлен в розыск Международным уголовным судом в Гааге. Все четыре европейские страны подписали Римский статут и будут обязаны арестовать Путина по прибытии. Швейцария, юридически обязанная задержать Путина, намекнула на возможность сделать исключение для мирных переговоров. Но неизвестно, поверит ли этому обещанию российский лидер.

Трамп, который вступит в должность на следующей неделе, не раз заявлял о намерении добиться мира между Россией и Украиной. На прошлой неделе он сообщил, что подготовка к переговорам с Путиным уже началась и вновь подчеркнул свое стремление как можно быстрее завершить текущий конфликт.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц подтвердил, что формат встречи пока не определен, однако ожидается телефонный разговор между Трампом и Путиным «в ближайшие дни или недели». Ходят слухи, что в обсуждениях может принять участие президент Украины Владимир Зеленский.