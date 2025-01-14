Более 65 нефтяных танкеров РФ застряли в море без возможности зайти в порты Индии или Китая, пишет агентство Reuters. Все это произошло после объявления нового пакета американских санкций 10 января.

Согласно анализу издания, основанному на данных MarineTraffic и LSEG, пять танкеров находятся у китайских портов, семь — у Сингапура, а остальные — у российских берегов в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

Минфин США ввел санкции против российских нефтепроизводителей «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также против 183 судов, перевозящих российскую нефть. Цель санкций — ограничить нефтяные доходы Москвы, которые используются для финансирования войны с Украиной.

Как отмечает Reuters, новые меры США существенно нарушили экспорт российской нефти. Многие из санкционированных танкеров ранее использовались для поставок сырья в Китай и Индию. Однако теперь оба этих направления под вопросом.

По оценке компании Kpler, среди новых санкционных судов 143 танкера перевезли более 530 млн баррелей российской нефти в прошлом году — около 42% общего объема морского экспорта страны. Из этого объема около 300 млн баррелей отправились в Китай, а основная часть оставшихся поставок — в Индию.

Ограничения вынуждают китайских и индийских переработчиков нефти искать альтернативные источники поставок в Ближнем Востоке, Африке и обеих Америках, что увеличивает мировые цены на нефть и транспортные расходы. 13 января стоимость нефти Brent достигла максимума за несколько месяцев, превысив отметку в $81 за баррель. Независимые нефтеперерабатывающие компании Китая, по словам местных трейдеров, планируют сократить объемы переработки из-за перебоев в поставках.

Кроме того, еще 25 танкеров остановились в таких местах, как иранские порты и район Суэцкого канала. Группа портов Шаньдун в Китае уже запретила заход в порты танкеров, попавших под санкции США, что усилило давление на мировой флот. По оценкам аналитиков, около 10% мирового нефтяного танкерного флота теперь подпадает под действие санкций США.

Рост спроса на поставки нефти в Индию и Китай из других регионов, кроме России, усиливает спрос на танкеры, не попавшие под санкции, сообщила аналитическая платформа Kpler. 13 января среднесуточная прибыль супертанкеров увеличилась более чем на 10%, достигнув $26 тыс.