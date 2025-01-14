Европейские союзники Украины стали более оптимистично оценивать ситуацию после серии закрытых переговоров с командой избранного президента США Дональда Трампа, сообщили Bloomberg европейские чиновники на условиях анонимности. По их словам, Трамп может не принуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией.

Команда Трампа вняла двум ключевым аргументам: риску повторения унизительной ситуации, подобной хаотичному выводу войск из Афганистана при Байдене, и опасности того, что победа России может подтолкнуть Китай к более агрессивным действиям.

«Единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров — создать для них сложную ситуацию, — заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи с Трампом в Мар-а-Лаго. — Трамп способен использовать как дипломатию, так и сдерживание, и я ожидаю, что так произойдет и в этот раз».

Кит Келлог, кандидат на должность спецпосланника по Украине и России, предложил поддерживать Украину, чтобы она могла вести переговоры с сильных позиций. Он обозначил возможное соглашение, включающее замораживание текущей линии фронта и создание демилитаризованной зоны, отложив вопрос членства Украины в НАТО «на длительный период».

Европейские лидеры, включая канцлера Германии Олафа Шольца, выразили удивление открытостью Трампа к поиску решения. По информации агентства, Трамп проявил заинтересованность в том, чтобы лично курировать «сделку века» по Украине и высказывал критику в адрес действий Путина, даже несмотря на стремление наладить канал коммуникации с российским лидером.

При этом, по словам европейских чиновников, избранный президент не проявил сильной заинтересованности в судьбе Украины и не признал стратегическую значимость войны для интересов США.