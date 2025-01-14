Министр торговли Турции Омер Болат призвал ускорить переговоры по реформе Таможенного союза с Европейским союзом.

На встрече с главой делегации ЕС в Турции Томасом Осовски турецкий министр отметил улучшение двусторонних отношений и подчеркнул важность использования текущей динамики для продвижения реформ.

«Турция придает большое значение всестороннему развитию отношений с ЕС — нашим ключевым торгово-экономическим партнером», — отметил министр в социальной сети.

«Мы уверены, что настало время ускорить переговоры по реформе Таможенного союза, особенно на фоне активизации наших отношений после Диалога на высоком уровне по торговле», — добавил он.

Болат подчеркнул готовность Турции к сотрудничеству в таких приоритетных для ЕС сферах, как экологическая и цифровая трансформация, а также приверженность Турции углублению торговых связей с ЕС.

Соглашение о Таможенном союзе, подписанное в 1995 году, предусматривает свободное перемещение определенных категорий товаров между Турцией и ЕС без таможенных пошлин и квот. Однако в последние годы актуализировались такие проблемы, как ограниченная роль Анкары в процессах принятия решений — в связи с чем Турция настаивает на реформах в пользу более справедливой и эффективной системы.