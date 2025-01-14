Глава управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун провел телефонные переговоры с министром информации нового правительства Сирии Мухаммедом Якубом аль-Омаром.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в области СМИ и коммуникаций между Турцией и новым правительством Сирии, а также совместную борьбу с дезинформацией.

Алтун подчеркнул важность медиа и коммуникаций в текущих процессах, отметив необходимость правильного донесения реальных взглядов сирийского народа до международной общественности. Он также заявил о готовности Турции оказать всестороннюю поддержку в противодействии черной пропаганде, дезинформации и систематической лжи.

Турецкий чиновник сообщил о возможности направления в Сирию группы технических экспертов для конкретизации сотрудничества в сфере коммуникаций.

«Мы продолжим работать, беря пример с Турции в сфере коммуникаций. Благодарим президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вас и наших братьев в Турции за то, что были рядом с нами в самые трудные времена», — заявил министр информации Сирии Мухаммед Якуб аль-Омар.

В завершение беседы сирийский министр пригласил Фахреттина Алтуна посетить Сирию для более тесного взаимодействия по рабочим вопросам.