Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд объявил о планах королевства начать обогащение и продажу урана. Выступая на конференции в Дахране в понедельник, он подчеркнул, что этот шаг является частью стратегии монетизации минеральных ресурсов, передает Reuters.

«Мы будем его обогащать, мы будем его продавать», — заявил министр, имея в виду концентрат урана, используемый для производства топлива для ядерных реакторов.

Саудовская Аравия развивает ядерную программу для диверсификации своего энергетического сектора, что, тем не менее, вызывает вопросы из-за потенциальной связи обогащения урана с созданием ядерного оружия. Власти королевства подчеркивают, что программа носит исключительно мирный характер.

Однако в 2018 году наследный принц Мухаммед бин Салман заявлял, что королевство готово разрабатывать ядерное оружие, если это сделает Иран. В 2020 году аналогичное заявление сделал министр иностранных дел Саудовской Аравии.

К концу 2024 года королевство намерено отказаться от текущего режима надзора за ядерными объектами со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), перейдя на стандартные гарантии. На данный момент программа Саудовской Аравии регулируется Протоколом малых количеств, который освобождает страны от строгих проверок.