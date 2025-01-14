Активисты экологического движения Just Stop Oil осквернили могилу Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Они написали на могильной плите «1.5 is dead» с помощью смываемой меловой краски.

Как пояснили сами активисты, это знак того, что глобальная температура скоро преодолеет критический порог в 1,5°C. Это повышение — внешне несильно заметное для людей — станет критичным для многих видов животных и моллюсков. А также для арктических льдов.

Протестующие, 66-летняя Элисон Ли и 77-летняя Ди Блай, выбрали могилу Дарвина как символическое место. Обе отметили, что великий биолог был бы потрясен масштабами современного кризиса биоразнообразия.

«Дарвин перевернулся бы в гробу, узнав, что мы переживаем шестое массовое вымирание», — отметили активисты.

На прошлой неделе Европейская служба мониторинга климата Copernicus сообщила, что 2024 год стал самым теплым в истории наблюдений, а средние температуры превысили на 1,6°C показатели доиндустриального периода. Хотя кратковременные превышения порога 1,5°C ожидались, устойчивого повышения температуры до такого уровня пока не случилось. Но ключевое здесь слово: пока. Как предсказывают ученые, этот порог Земля может преодолеть уже к 2030 году. Это угрожает экосистемам и человечеству.

«Миллионы людей вынуждены покидать свои дома, Калифорния горит, а три четверти всей дикой природы исчезли с 1970-х годов», — отметили активисты. Они призвали правительство Великобритании немедленно отказаться от использования и добычи ископаемого топлива к 2030 году, чтобы предотвратить дальнейшую экологическую катастрофу.

Полиция Лондона задержала обеих женщин по подозрению в осквернении захоронений.

Акция стала частью серии резонансных протестов Just Stop Oil. Ранее активисты облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» и раскрасили оранжевой краской Стоунхендж. С 2022 года в ходе акций движения было арестовано более 3000 человек.