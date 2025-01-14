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Мир в обмен на деньги?
Администрация Байдена предложила использовать замороженные российские активы для давления на Москву, но Европа встретила эту идею скептически
Мир в обмен на деньги?
Страны Запада заморозили более 300 млрд долларов российских активов / Фото: Reuters
14 января 2025 г.

Действующий президент США Джо Байден пытается убедить европейских союзников конфисковать около 300 млрд долларов замороженных российских активов и использовать их как рычаг давления на Москву. Об этом сообщили источники CNN.

По данным телеканала, помощники Байдена предложили перевести эти средства на специальный счет, с которого Россия могла бы снять деньги только при заключении мирного соглашения с Украиной. Идея была обсуждена с командой избранного президента Дональда Трампа, которая выразила поддержку этому предложению.

Однако европейские страны встретили инициативу с недоверием, опасаясь нарушения международного права. Это делает маловероятным достижение какого-либо соглашения до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

Байден рассчитывал обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Италии на встрече в Риме 9 января, но отменил поездку из-за пожаров в Калифорнии. 10 января Байден и Зеленский провели телефонные переговоры, но их содержание осталось неизвестным.

После начала полномасштабного нападения России на Украину в 2022 году страны Запада заморозили более 300 млрд долларов российских суверенных активов, большая часть которых хранится в Европе. С начала войны обсуждаются различные механизмы их конфискации для поддержки Украины.

В 2024 году странам «Большой семерки» удалось согласовать непрямую конфискацию: Украина начала получать кредит на 50 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Однако идея прямой конфискации до сих пор вызывает споры между США и европейскими союзниками.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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