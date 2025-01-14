ПОЛИТИКА
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Санчес: «Мы должны укреплять отношения с Турцией»
Премьер-министр Испании Педро Санчес на конференции в Мадриде призвал к укреплению отношений с Турцией и единству Европы перед лицом международных угроз
Санчес: «Мы должны укреплять отношения с Турцией»
Премьер-министр Испании Педро Санчес / Фото: Reuters
14 января 2025 г.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о намерении укреплять связи с Турцией в рамках ближневосточной политики страны. Об этом он сообщил, выступая на 9-й конференции послов в Мадриде.

«Мы должны и дальше укреплять отношения с Турцией», — подчеркнул Санчес, отметив важность диалога со странами региона.

Глава испанского правительства указал на необходимость усиления внешней политики ЕС, осудив действия международных сил, которые, по его словам, пытаются разрушить европейский проект. Санчес заявил, что Испания не откажется от своих ценностей, даже если мир станет более враждебным.

Он также подчеркнул, что Испания намерена поддерживать прочные многосторонние отношения с США и Китаем.

Говоря о безопасности и обороне, Санчес отметил важность укрепления этих сфер, но выступил против милитаристского подхода и новой гонки вооружений. Премьер заверил, что Испания будет придерживаться принципов мира, международного права и уважения прав человека, как в своей ближневосточной политике, так и в отношении Украины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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