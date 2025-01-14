Агентство гражданской авиации Латвии сообщило о полетах нескольких неопознанных дронов над территорией аэропорта Риги 13 января. В связи с этим ведомство обратилось в Государственную полицию и Службу безопасности страны, передает Delfi.

Из-за беспилотников в воздушном пространстве Латвии пришлось трижды вводить ограничения. Это привело к перенаправлению трех рейсов: самолеты авиакомпании airBaltic из Софии и Wizzair из Кутаиси направили в Вильнюс, а лайнер Finnair, вылетевший из Хельсинки, вернулся обратно.

Во время повторных появлений дронов рейсы airBaltic и Wizzair, пытавшиеся вновь доставить пассажиров в Ригу, ожидали открытия аэропорта в воздушном пространстве Латвии. Также из-за инцидента многие рейсы из Риги вылетели с опозданием.

Авиарегулятор предполагает, что дроны могли быть запущены преднамеренно, чтобы создать угрозу безопасности гражданских полетов или нарушить работу гражданской авиации страны.

Проблема неопознанных дронов стала глобальной. В августе 2024 года прокуратура города Фленсбург начала расследование после появления беспилотников над объектами инфраструктуры на севере Германии. Тогда предполагалось, что их запускали российские агенты с гражданских судов в Северном море с целью диверсий. В декабре дроны замечали над промышленными объектами Германии и авиабазой США в Рамштайне, а в начале 2025 года — в районе порта под Копенгагеном.

Латвийские власти продолжают расследование, чтобы установить источник и цель запусков беспилотников.