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Джибути получит турецкий опыт в трансплантологии
Джибути и Турция работают над созданием Национального центра трансплантации органов, укрепляя партнерство в области здравоохранения и обучения местных специалистов
Джибути получит турецкий опыт в трансплантологии
Абдулькадер Камиль Мохамед / Фото: AA
15 января 2025 г.

Африканская страна Джибути стремится углубить сотрудничество с Турцией в медицинской сфере. В понедельник премьер-министр Джибути Абдулькадер Камиль Мохамед принял представителей Турецкого фонда трансплантации в столице страны, отметив важность совместных усилий в создании Национального центра трансплантации.

Как сообщает государственная газета La Nation, на переговорах обсуждались расширение доступа к медицинской помощи при врожденных патологиях, ужесточение регулирования донорства органов и проведение общественных информационных кампаний.

Турецкая сторона поддерживает проект, направленный на контроль за трансплантационными практиками и передачу знаний через программы обучения местных специалистов.

К настоящему времени 20 граждан Джибути уже прошли успешные операции по трансплантации органов в Турции.

Отношения между Джибути и Турцией, охватывающие торговлю, инфраструктуру и здравоохранение, стабильно укрепляются в последние годы. Турция активно делится медицинским опытом и проводит обучение специалистов.

Создание Национального центра трансплантации в Джибути станет важным шагом на пути к улучшению медицинской инфраструктуры и доступности жизненно важных услуг для населения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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