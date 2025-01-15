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Ракетные удары по Украине
Россия нанесла масштабные ракетные удары по Украине, затронув объекты критической инфраструктуры в нескольких областях, включая Львовскую и Киевскую
Ракетные удары по Украине
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов / Фото: Reuters
15 января 2025 г.

Утром 15 января украинские области подверглись массированным атакам. В Харькове, Сумах, Херсоне, Николаеве и Кировоградской области фиксировали удары крылатых ракет, а в Львовской области — попадания в объекты критической инфраструктуры.

Серия взрывов началась около 06:08 по местному времени. Российская сторона применила крылатые ракеты и баллистическое оружие, зафиксированное украинскими военными. За несколько часов до атак с аэродрома «Оленья» в Мурманской области были подняты стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

По информации председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, в Дрогобычском и Стрыйском районах ракеты попали в два объекта инфраструктуры. Пострадавших нет, но зафиксированы разрушения. Позже стало известно о повреждении жилого дома и хозяйственного сооружения в селе Скнилов Золочевского района.

В Киеве на Крещатике загорелась электроподстанция рядом с офисом президента Украины. Огонь был зафиксирован местными пабликами и подтвержден изданием «Страна.ua».

Из-за обстрелов в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Польша, реагируя на ракетные удары, подняла в небо боевую авиацию, приведя средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки в состояние повышенной готовности.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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