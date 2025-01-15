ПОЛИТИКА
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Вероятный шеф Пентагона «решительно» поддерживает Израиль
Пит Хегсет, номинированный на пост министра обороны США, заявил о полной поддержке Израиля в войне в секторе Газа во время слушаний в сенате
Вероятный шеф Пентагона «решительно» поддерживает Израиль
Пит Хегсет / Фото: Reuters / Others
15 января 2025 г.

Во вторник на слушаниях в Комитете Сената по вооруженным силам кандидат на пост министра обороны США от Дональда Трампа выразил решительную поддержку действиям Израиля.

Выступление Пита Хегсета неоднократно прерывалось протестующими. Один из них назвал его «женоненавистником» и «христианским сионистом» перед тем, как был выведен из зала полицией Капитолия.

Сенатор Том Коттон прокомментировал ситуацию, заявив, что не понимает, почему быть христианским сионистом — это плохо. «Я христианин, я сионист. Сионизм означает, что еврейский народ заслуживает родины на древней святой земле, где они жили с начала истории. Считаете ли вы себя христианским сионистом?» — спросил Коттон у Хегсета.

«Я христианин и решительно поддерживаю государство Израиль, его право на существование и то, как Америка выступает их великим союзником», — ответил Хегсет.

«Я поддерживаю Израиль в уничтожении и убийстве каждого последнего члена ХАМАС», — добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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