Палестинское движение ХАМАС смогло рекрутировать почти столько же новых бойцов, сколько было убито во время израильского вторжения в сектор Газа. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен во время прощальной речи в Atlantic Council. Он также сообщил, что посредники находятся «у порога» достижения соглашения о прекращении огня.

Выступление Блинкена было прервано протестующей, которая около минуты кричала, называя его «кровавым Блинкеном, секретарем геноцида». «Кровавый Блинкен, вы навсегда останетесь известны как «секретарь геноцида»; на ваших руках кровь сотен тысяч невинных людей, мы не забудем, мы привлечем вас к ответственности», — заявила она перед тем, как была выведена из зала.

Блинкен также подверг критике действия Израиля. «Израильтяне должны отказаться от мифа, что они могут осуществлять де-факто аннексию без затрат и последствий для израильской демократии», — рассказал дипломат. Он отметил, что Израиль расширяет поселения и осваивает земли «быстрее, чем когда-либо за последнее десятилетие», а «насильственные нападения экстремистских поселенцев на палестинских мирных жителей достигли рекордного уровня».

По проекту соглашения о прекращении огня, который может быть принят к пятнице, в первой фазе будут освобождены 33 израильских заложника. В обмен Израиль освободит около 1000 палестинских заключенных.

Палестинское движение ХАМАС заявило о надежде на «четкое и всеобъемлющее соглашение», добавив, что его представители провели консультации с другими палестинскими группировками и проинформировали их о «достигнутом прогрессе».

Израильские СМИ также сообщили, что по предложенной сделке Израилю будет разрешено сохранить буферную зону внутри Газы во время реализации первой фазы соглашения.