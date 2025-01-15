Подписание договора о стратегическом партнерстве с Ираном — очень важное событие для Москвы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Соглашение разрабатывалось с 2014 года. Предыдущее было подписано в 2001 году.

«Соглашение включает вводную часть и 47 статей. С его подписанием и реализацией мы станем свидетелями повышения уровня сотрудничества между двумя странами во всех областях», — заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

О готовящемся визите иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву стало известно 11 января. Во время встречи политики обсудят вопросы, касающиеся торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сфер, а также региональную и международную повестки дня.

Президент Исламской Республики Иран — лишь второе лицо в государстве, фактически его должность соответствует функциям премьер-министра. Масуд Пезешкиан занял этот пост после гибели в авиакатастрофе его предшественника Ибрахима Раиси. Несмотря на то что СМИ охарактеризовали его как прозападного политика, Пезешкиан ведет планомерную работу по сближению с Россией.

Так, в сентябре прошлого года с необъявленным визитом в Тегеран прибыл секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. На встрече иранское правительство заверило, что «продолжит серьезно работать над повышением уровня двусторонних отношений с Россией». А уже в октябре сам Пезешкиан принял участие в саммите БРИКС в Казани. Тогда он назвал Путина «своим другом» и выразил надежду на подписание договора о всеобъемлющем партнерстве.

Москва и Тегеран сотрудничают по целому ряду отраслей. На территории Ирана реализуются проекты в области добычи нефти и газа, строятся второй энергоблок АЭС «Бушер» с реакторами ВВЭР-1000, развивается сотрудничество в фармацевтической области.

Однако западные СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщают, что мотивы для визита иранского президента находятся не в экономической, а военной плоскости. Советник аятоллы Хаменеи несколько раз посещал Россию, где вел тайные переговоры с целью добиться помощи Москвы в осуществлении ядерной программы, пишет The Times. Речь якобы также шла о поставках в РФ дронов и ракет.

«Лагерь четырех»

Иранцы неоднократно посылали сигналы Западу о желании наладить и стабилизировать отношения, отмечает в разговоре с TRT на русском востоковед, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков. Действующие против ИРИ ограничения удушающе воздействуют на ее экономику.

«Но все сигналы игнорируются. И тем более ничего не изменится при Дональде Трампе. Откровенно говоря, Тегеран хочет снять санкции гораздо больше, чем того хотят американцы. Поэтому, если говорить о российско-иранских отношениях, то, безусловно, они будут развиваться и углубляться», — говорит Онтиков.

Эксперт отмечает, что Россия и Иран сходятся по ряду принципиальных для Кремля вопросов. Позиция Тегерана по Украине близка и симпатична Москве. Другое дело, что подписание договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве может сопровождаться некоторыми рисками.

Онтиков напомнил о случаях манипуляции договорами, под которыми ранее подписывалась Россия. В качестве примера он назвал конфликт с Арменией в рамках ОДКБ: «Очень не хотелось бы, чтобы что-то подобное получилось с Ираном. Тегеран сегодня крайне ослаблен и нуждается во внешней поддержке. Особенно это заметно после ситуации вокруг сектора Газа, событий в Ливане и Сирии. Теперь на это накладывается еще и приход Трампа».

Что касается сообщений СМИ о том, что Москва и Тегеран могут углубить сотрудничество в ядерной программе, то, по словам Онтикова, никакого секрета здесь нет. Между странами уже подписаны соглашения, в рамках которых идет строительство АЭС.

Он сомневается, что речь может идти о военных компонентах этой программы: «Секрет производства атомной бомбы — это не та штука, которой просто со всеми делятся. Не будем и забывать, что Россия традиционно выступает за создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового поражения. А когда появились признаки того, что иранская ядерная программа переходит от мирной стадии разработки к военной, то Москва на полях Совбеза голосовала за введение санкций против Тегерана».

В целом визит Пезешкиана в Москву подкрепляет стратегию Кремля по созданию лагеря, который должен стать альтернативой Западу. Прошлой весной договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Россия подписала с Северной Кореей, а летом — с Китаем. После принятия документа о сотрудничестве с Ираном очертания этого четырехстороннего тандема станут отчетливее.