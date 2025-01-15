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Президент Эрдоган провел встречу с премьером Ливии
Президент Турции подтвердил поддержку Правительства национального единства Ливии и заявил о расширении сотрудничества между странами
Президент Эрдоган провел встречу с премьером Ливии
Абдель Хамид Дбейба и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
15 января 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в президентском комплексе премьер-министра Правительства национального единства Ливии Абдель Хамида Дбейбу.

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Ливией, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что для Турции легитимной стороной диалога в Ливии является Правительство национального единства, и страны продолжат развивать отношения во многих областях, особенно в энергетике, безопасности и морской сфере.

Президент Турции также отметил, что тесные контакты и сотрудничество между Турцией и Ливией будут продолжаться для защиты общих интересов в Восточном Средиземноморье.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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