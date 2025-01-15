Ключевые страны Европейского Союза выступают за приостановку части санкций против Сирии для обеспечения мирного перехода власти после свержения режима Башара Асада и содействия возвращению перемещенных лиц.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, Германия, Франция, Нидерланды, Испания, Финляндия и Дания предлагают немедленно пересмотреть санкции для облегчения поставок гуманитарной помощи и защиты прав женщин и этнических меньшинств.

«Сирийская экономика находится в бедственном положении, и у ЕС есть уникальная возможность позиционировать себя как экономического игрока, тем самым создавая рычаги для достижения наших политических целей и уменьшения влияния злонамеренных актеров, таких как Россия», — говорится в заявлении группы.

Министры иностранных дел Германии и Франции уже посетили Дамаск в начале этого месяца для переговоров с фактическим лидером Сирии Ахмедом аш-Шара. В качестве «первого жеста» группа стран ЕС предлагает облегчить транспортное сообщение между блоком и Сирией, расширить гуманитарные исключения, пересмотреть санкции на товары высокой стоимости и разрешить операции в инфраструктуре и энергетике.

Ситуацию вокруг нового сирийского руководства прокомментировала во вторник в интервью Bloomberg верховный представитель ЕС Кая Каллас: «Я вижу много доброй воли, слова правильные, но нам нужно увидеть, что и дела идут в правильном направлении».

Министры иностранных дел ЕС обсудят санкции против Сирии на встрече в Брюсселе 27 января. США уже предложили ограниченное смягчение санкций для увеличения потока гуманитарной помощи.