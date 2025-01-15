Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар подтвердил атаку украинских беспилотников на газопровод «Турецкий поток».

«После атаки никаких проблем с потоком газа не возникло. Поток газа по трубопроводу продолжается в том же объеме», — заявил турецкий министр.

По информации Министерства обороны России, 11 января Украина попыталась атаковать дронами компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». Все девять украинских беспилотников были сбиты, пострадавших и разрушений нет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции сообщил об атаке украинских беспилотников на газопровод, по которому российский газ поставляется в Турцию и Европу. На пресс-конференции 14 января он также заявил, что США планируют вывести из строя «Турецкий поток» и одобряют «террористические акты» против энергетической инфраструктуры Европейского союза.

В настоящее время «Турецкий поток» является основным маршрутом трубопроводного экспорта российского газа в Европу после прекращения транзита через территорию Украины с 1 января 2025 года.