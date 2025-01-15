Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу в президентском комплексе с министром иностранных дел Сирии Эсаадом Хасаном аш-Шейбани, министром обороны Мурхефом Абу Касрой и главой Службы общей разведки Анасом Хаттабом.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, на встрече обсуждалась текущая ситуация в Сирии и дальнейшие шаги по сохранению территориальной целостности страны.

Эрдоган отметил, что режим Асада оставил после себя масштабные разрушения, и заявил о готовности Турции оказать поддержку в удовлетворении неотложных потребностей братского сирийского народа и восстановлении страны. В связи с этим он подчеркнул важность отмены международных санкций против Сирии.

Президент Турции также особо отметил, что в будущем Сирии нет места террористическим организациям.