Хегсет поддерживает полное уничтожение ХАМАС

Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет поддерживает идею полного уничтожения Израилем всех членов ХАМАС. Об этом он заявил во время выступления в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. 44-летний Хегсет является ветераном ВС США, участником боевых действий. Имеет звание майора Сухопутных войск США. #США #Израиль