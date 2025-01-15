ПОЛИТИКА
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Хегсет поддерживает полное уничтожение ХАМАС
Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет поддерживает идею полного уничтожения Израилем всех членов ХАМАС. Об этом он заявил во время выступления в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. 44-летний Хегсет является ветераном ВС США, участником боевых действий. Имеет звание майора Сухопутных войск США. #США #Израиль
Хегсет поддерживает полное уничтожение ХАМАС / Others
15 января 2025 г.
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