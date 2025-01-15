Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что соглашение об обмене пленными с палестинским движением ХАМАС может быть заключено в течение «дней или часов».

«Я готов к длительному прекращению огня при условии возвращения всех похищенных. Это вопрос дней или часов. Мы ждем ответа ХАМАС, и тогда можем немедленно начать», — сказал Нетаньяху на встрече с семьями израильских заложников в Газе.

«Премьер-министр ранее отвергал предложения о перемирии. «ХАМАС еще не ответил. Все, что сейчас обсуждается — лишь спекуляции. Как только избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января, правила игры кардинально изменятся», — заявил Нетаньяху, согласно сообщениям израильских изданий Channel 12 и Yedioth Ahronoth.

Палестинское движение сообщило, что передало посредникам свой ответ на предложение о прекращении огня после экстренного заседания политбюро движения. В заявлении говорится, что движение «действовало ответственно и позитивно» в интересах жителей сектора Газа, стремясь остановить «массовые убийства и войну на истребление».

Прогресс в переговорах был достигнут после интенсивного давления со стороны посланника США Бретта Макгерка во время «напряженной встречи» с Нетаньяху в субботу, как сообщает The Times of Israel.

Ранее ХАМАС заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе и обмене пленными находится «на финальной стадии». Катар также подтвердил, что переговоры находятся на стадии «финальных деталей» и объявление соглашения «неизбежно».

В настоящее время Израиль удерживает более 10 300 палестинских заключенных, в то время как в Газе, по оценкам, находятся 98 израильских пленных. ХАМАС сообщил, что многие израильские заложники погибли в результате неизбирательных израильских авиаударов.