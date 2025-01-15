Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в воскресенье, 19 января, объявил премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джасим аль Тани. По его словам, соглашение предусматривает освобождение израильских заложников и увеличение гуманитарной помощи Газе.

«Я хочу сказать нашим братьям в секторе Газа, что Катар всегда будет продолжать поддерживать наших палестинских братьев», — заявил премьер-министр Катара, подчеркнув, что достигнутое перемирие — это только начало, и теперь посредникам и международному сообществу предстоит работать над достижением долгосрочного мира.

Президент США Джо Байден назвал соглашение результатом «упорной и кропотливой американской дипломатии».

Критики обвиняют администрацию Байдена в том, что она не использовала военную помощь Израилю как рычаг давления для скорейшего прекращения войны в Газе.

США ежегодно предоставляют Израилю военную помощь в размере не менее 3,8 млрд долларов, а по оценкам исследователей Брауновского университета, с начала войны в октябре 2023 года администрация Байдена выделила дополнительно 17,9 млрд долларов.

В Газе начались празднования после сообщений о достижении соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

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Избранный президент США Дональд Трамп первым объявил о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС. «У нас есть сделка по заложникам на Ближнем Востоке. Они будут освобождены в ближайшее время. Спасибо!», — написал он в соцсети Truth Social.

Как сообщает Al Jazeera Arabic, в рамках первого этапа:

Израильские военные отойдут на 700 метров вглубь сектора Газа;

Израиль освободит около 2000 палестинских заключенных, включая 250 отбывающих пожизненное заключение;

Палестинские группировки освободят 33 израильских заложника;

Израиль разрешит раненым в Газе выезжать на лечение;

Через семь дней после начала первого этапа Израиль откроет КПП Рафах на границе с Египтом;

Израильские силы начнут отход от границы Газы с Египтом (Филадельфийский коридор) с полным выводом войск на последующих этапах.

По данным Reuters, ХАМАС будет освобождать по три заложника еженедельно, остальные должны быть возвращены до конца шестинедельного срока.

Также агентство сообщает, что на 16-й день первого этапа начнутся переговоры по второй фазе соглашения. Она должна включать освобождение всех оставшихся заложников, включая израильских военнослужащих-мужчин, установление постоянного режима прекращения огня и полный вывод израильских войск.

Третья фаза, по информации Reuters, предполагает передачу тел погибших и начало восстановления Газы под наблюдением Египта, Катара и ООН.

Выполнение соглашения будет гарантировано Катаром, Египтом и США.