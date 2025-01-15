Избранный президент США Дональд Трамп, готовясь к своей инаугурации 20 января, активизирует процесс утверждения ключевых должностных лиц своей администрации. Сенат начинает серию слушаний, где будут рассмотрены кандидатуры более чем десятка претендентов на высокие посты в новом правительстве.

Республиканцы в Сенате стремятся оперативно утвердить команду Трампа, чтобы обеспечить начало работы его администрации в максимально сжатые сроки. Обладая большинством в 53 места, республиканцы имеют необходимую поддержку для утверждения большинства предложенных кандидатур простым большинством голосов. Однако для некоторых из них процесс утверждения может стать сложным, если несколько сенаторов-республиканцев выразят несогласие.

В список кандидатур, которые предстоит рассмотреть, входят ключевые позиции, такие как генеральный прокурор, министр национальной безопасности, госсекретарь и министр финансов. Эти назначения имеют стратегическое значение, так как затрагивают важнейшие аспекты внутренней и внешней политики США.

Многие из этих претендентов ранее уже посетили Капитолий для встреч с отдельными сенаторами, чья поддержка может понадобиться им при итоговом голосовании за утверждение. Теперь они должны будут представить свои планы и приоритеты на слушаниях в профильных комитетах Сената, курирующих соответствующие ведомства.

Слушания становятся важным этапом формирования новой администрации, демонстрируя готовность республиканцев воплотить предвыборные обещания президента и продвигать его политическую повестку.

Тем не менее предстоящий процесс также указывает на возможные разногласия внутри партии, которые могут повлиять на динамику утверждения отдельных кандидатур.

Пит Хегсет, выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра обороны, уже выступил перед комитетом Сената по вооруженным силам во вторник, 14 января, в рамках одного из наиболее напряженных слушаний за всю процедуру утверждения. Хегсет, бывший ведущий Fox News и ветеран войн в Ираке и Афганистане, а также яростный сторонник Израиля, столкнулся с жесткой критикой из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

В ходе слушаний Хегсет признал, что он «не идеальный человек», но отверг обвинения в сексуальных домогательствах, назвав их частью «согласованной кампании по его дискредитации». Он также указал, что эти атаки направлены на дискредитацию избранного президента.

Кроме того, сенаторы ставят под сомнение его компетенцию возглавить Министерство обороны — ведомство с крупнейшим числом сотрудников в стране. Демократы также активно задавали вопросы по поводу обвинений в чрезмерном употреблении алкоголя. Сенатор Тим Кейн попытался поставить под сомнение личные и профессиональные качества Хегсета.

Атмосфера на слушаниях оставалась напряженной, а вопросы о его профессиональной подготовке и личных качествах стали центральной темой обсуждения.

Республиканцы, имеющие большинство в Сенате, в целом поддерживают кандидатуру Хегсета, несмотря на критику демократов. Сенатор Джони Эрнст, ранее сомневавшаяся в поддержке, заявила о своей готовности проголосовать за Хегсета после «откровенных разговоров». Председатель Комитета Роджер Уикер указал на анонимный характер многих обвинений, отметив, что Хегсет получил значительное количество публичных писем поддержки.

Тем не менее демократы заявляют о недостаточности расследования ФБР в отношении Хегсета, включая упущения в опросе ключевых свидетелей. Лидер демократов в комитете Джек Рид отметил, что многочисленные обвинения и публичные заявления Хегсета делают его неподходящим кандидатом для столь ответственной должности.

Одной из ключевых кандидатур в новой администрации Дональда Трампа является Марко Рубио, предложенный на должность государственного секретаря. Его кандидатура не вызывает значительных разногласий в Сенате. Несмотря на критику со стороны некоторых сторонников Трампа за его более традиционный и международный подход в прошлом, его нынешние взгляды полностью совпадают с политикой «Америка прежде всего».

Считается, что в своем выступлении Рубио намерен указать на агрессивные действия Китая, России, Ирана и Северной Кореи, отметив, что эти страны продолжают провоцировать хаос и дестабилизацию. Скорее всего, особое внимание он уделит роли Китая, который, по его словам, использует выгоды глобального порядка, но игнорирует его обязательства.

Рубио также является убежденным критиком коммунистического строя Кубы и активно выступал за жесткую политику в отношении ряда латиноамериканских стран.

Его назначение на пост госсекретаря демонстрирует готовность новой администрации продолжать жесткую линию в этом направлении, что контрастирует с попытками президента Джо Байдена ослабить санкции против Кубы и восстановить дипломатические отношения.

Кроме того, Рубио верит, что «либеральный мировой порядок», созданный после Второй мировой войны, устарел и больше не отвечает интересам США, превратившись в инструмент, используемый против них.

Ожидается, что Рубио легко пройдет процедуру утверждения в Сенате. Среди его первых задач — участие во встрече с представителями стран «Четверки» (Quad) — Австралии, Индии и Японии, направленной на противодействие влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Еще одной значимой кандидатурой в администрации избранного президента Дональда Трампа является Джон Рэтклифф, выдвинутый на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который вскоре предстоит пройти утверждение в Сенате.

Рэтклифф уже зарекомендовал себя как верный союзник Трампа, занимая пост директора Национальной разведки в предыдущей администрации.

Имея богатый политический и юридический опыт, на посту директора Национальной разведки он, скорее всего, также сосредоточился на угрозах со стороны Китая, рассматривая его как ключевую угрозу безопасности и экономике США.

Таким образом, президент Дональд Трамп выдвинул ряд заметных кандидатур на ключевые посты своей новой администрации. Среди предложенных кандидатов — Роберт Ф. Кеннеди-младший на должность министра здравоохранения и социальных служб, Тулси Габбард в качестве директора Национальной разведки, Кэш Патель для руководства ФБР, конгрессмен Элиз Стефаник на пост посла при ООН и Кристи Ноэм на должность главы Министерства внутренней безопасности. Все они вскоре предстанут перед комитетами Сената для прохождения процедуры утверждения, которая, как ожидается, привлечет пристальное внимание как политиков, так и общественности.

Согласование ключевых постов в кратчайшие сроки остается одним из приоритетов республиканского большинства.