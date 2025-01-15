Турция и Сирия договорились об открытии генерального консульства в Алеппо 20 января и возобновлении авиасообщения между странами в ближайшее время. Об этом стало известно в ходе совместной пресс-конференции министров иностранных дел Турции и Сирии Хакана Фидана и Эсаада Хасана аш-Шейбани в Анкаре.

«Генеральное консульство в Алеппо начнет работу 20 января. Настало время покончить с терроризмом и насилием. Мы обсудили возможные меры борьбы с ДАЕШ. Необходимо оперативное сотрудничество», — заявил Фидан.

В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов. После 12-летнего перерыва открыто посольство Турции в Дамаске, а Turkish Airlines в ближайшее время возобновит полеты. Министры также подчеркнули необходимость снятия санкций для восстановления базовой инфраструктуры. Турция выразила готовность делиться опытом в различных сферах, а обе стороны отметили важность политического процесса в Сирии.

Министр также отметил, что в ближайшее время ожидается официальное объявление о перемирии между ХАМАС и Израилем. По его словам, значительный вклад в достижение договоренностей внесли посредники из Катара и Египта, а Турция оказала максимальную поддержку мирному процессу.

«Необходимо как можно скорее остановить геноцид и жестокость в регионе. Этот конфликт испепелил весь наш регион, и его прекращение станет важным шагом. Гуманитарная помощь должна начать поступать незамедлительно», — заявил министр.

Фидан отметил, что в результате конфликта погибло около 50 тыс. человек, что нанесло серьезный удар по человеческому достоинству. По его мнению, западные страны утратили свое моральное превосходство и добродетель, а мир стал более неопределенным и хаотичным только ради того, чтобы Израиль мог достичь своих военных целей.

«Позиция Турции основана на общечеловеческих ценностях. Наша цель - достижение мира в регионе через решение о создании двух государств. Экспансионистская политика Израиля представляет угрозу для всех, и эта ситуация длится годами. Если это будет принято, путь лежит через создание двух государств. Надеемся, что вскоре будет официально объявлено соглашение о прекращении огня», — подчеркнул глава МИД Турции.