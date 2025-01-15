Президент Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп заявили о своих заслугах в достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Ранее Белый дом привлек к затянувшимся на месяцы переговорам ближневосточного посланника Трампа.

«Это ЭПИЧЕСКОЕ соглашение о прекращении огня могло произойти только в результате нашей исторической победы в ноябре, поскольку это сигнализировало всему миру, что моя администрация будет стремиться к миру и вести переговоры для обеспечения безопасности всех американцев и наших союзников», — написал Трамп в социальных сетях.

Байден в свою очередь подчеркнул, что соглашение было достигнуто в рамках плана, который он предложил еще в мае: «Это результат не только сильного давления на ХАМАС и изменения региональной обстановки после перемирия в Ливане и ослабления Ирана, но и упорной и кропотливой американской дипломатии. Моя дипломатия никогда не прекращала усилий для достижения этого».

Американские чиновники рассказали Associated Press, что участие команды Трампа в переговорах было важно для обеспечения дальнейшей поддержки соглашения после ухода Байдена с поста через пять дней. План администрации Байдена предусматривает международное присутствие в Газе для содействия управлению и восстановлению территории совместно с палестинской администрацией на Западном берегу.

За время войны отношения Байдена с премьер-министром Израиля Нетаньяху ухудшились из-за колоссального числа жертв среди палестинцев — более 46 000 погибших — и блокады сектора Газа, создавшей гуманитарную катастрофу. Несмотря на требования активистов ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, Госдепартамент недавно уведомил Конгресс о планируемой продаже оружия Израилю на 8 млрд долларов.