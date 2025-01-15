Цена на нефть достигла $80 за баррель впервые с августа на фоне влияния новых санкций против России на поставки нефти и сокращения запасов в США, пишет Bloomberg.

Покупатели российской нефти все чаще обращаются к другим поставщикам. Индия заявила о запрете на прием санкционных танкеров после введения США самых жестких на данный момент ограничений. Китайские компании активно закупают нефть с Ближнего Востока и из других регионов в ожидании перебоев с поставками. Стоимость фрахта резко выросла, также изменились модели физического ценообразования в США.

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело свой прогноз, ожидая теперь меньшего избытка на мировых нефтяных рынках — рост запасов составит 725 000 баррелей в день вместо ранее прогнозируемого миллиона.

Трейдеры оценивают последствия второго президентского срока Дональда Трампа для нефтяного рынка, включая возможность ужесточения ограничений на экспорт иранской нефти, потенциальные тарифы, которые могут затронуть канадскую нефть, а также меры по стимулированию внутренней добычи.

Тем временем Colonial Pipeline Co. закрыла один из крупнейших топливопроводов США из-за возможной утечки в Джорджии. Линия 1, транспортирующая 1,5 млн баррелей бензина в день между Хьюстоном и Гринсборо, как ожидается, останется закрытой до пятницы.

Достигнутое соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, положившее конец 15-месячному конфликту, не оказало существенного влияния на рынок, поскольку трейдеры уже учли возможность сделки после объявления проекта соглашения во вторник.