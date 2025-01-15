Анкара приветствует достижение соглашения о прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Об этом на своей странице в соцсети X написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция надеется, что это соглашение принесет пользу палестинскому народу, региону и всему человечеству, а также откроет путь к прочному миру и стабильности.

«С уважением приветствуем героический народ Газы и его отважных сынов, которые мужественно защищали свои земли и свободу перед лицом незаконных и бесчеловечных нападений Израиля. Турция ни на минуту не оставляла наших палестинских братьев в их борьбе против тирании и угнетателей», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать народ Газы и мобилизует все свои возможности для восстановления сектора. «С почтением вспоминаем всех наших мучеников, которые полили своей священной кровью земли Газы, и молю Всевышнего, чтобы соглашение о прекращении огня принесло благо», — заключил президент.