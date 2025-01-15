Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором приветствовало достижение соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. В ведомстве поблагодарили страны-посредники, особенно Катар и Египет, за их усилия в достижении договоренности.

В заявлении подчеркивается необходимость реализации всех этапов соглашения, обеспечения постоянного прекращения огня и срочной доставки гуманитарной помощи в Газу. «Международное сообщество должно обеспечить выполнение Израилем своих обязательств в этих вопросах», — говорится в документе.

МИД Турции отметил, что прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке возможны только при установлении мира в Палестине и прекращении несправедливости в отношении палестинского народа. В этой связи ведомство призвало к немедленному началу мирных переговоров о создании независимого и суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Турция продолжит поддерживать палестинский народ в предстоящий период», — заключили в министерстве.