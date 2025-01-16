Минобороны России заявило, что ночью 16 января силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников, атаковавших Белгородскую, Воронежскую, Тамбовскую и Курскую области.

По данным ведомства, 15 дронов сбили над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской, два — над Курской.

В результате атаки в Воронежской области начался пожар на нефтебазе в Лискинском районе. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что пострадавших нет, а пожар тушат усиленные бригады.

«В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов», — рассказал губернатор.

В Тамбовской области, как сообщают телеграм-каналы, дроны пытались атаковать пороховой завод в городе Котовске. Взрывы были зафиксированы на территории предприятия.

Губернаторы регионов заверили, что угрозы для населения и дефицита топлива нет. Тушение пожаров продолжается, дополнительные силы направлены из соседних областей.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.