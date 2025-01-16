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Расшифровка самописцев AZAL
Данные самописцев разбившегося под Актау самолета AZAL поступили из Бразилии в Казахстан, где их анализируют специалисты
Расшифровка самописцев AZAL
Крушение самолета AZAL / Фото: Reuters
16 января 2025 г.

Данные бортовых самописцев самолета «Азербайджанских авиалиний», потерпевшего крушение 25 декабря вблизи Актау, доставили в Казахстан из Бразилии. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана. Эксперты приступили к изучению данных для выяснения обстоятельств трагедии.

В рамках правового сотрудничества Генпрокуратура Казахстана направила международные следственные запросы в Россию и Азербайджан. Следственный комитет РФ сообщил о назначении комплексной экспертизы, которая изучит действия диспетчеров, системы воздушного движения и ПВО.

Российский телеграм-канал Baza утверждает, что в распоряжении его журналистов оказалась полная расшифровка переговоров экипажа разбившегося самолета. Согласно этим данным, после нескольких неудачных попыток посадки в Грозном пилоты начали запрашивать сведения о погоде в Махачкале и Минводах, но затем самостоятельно решили лететь в Баку, а после — в Актау. Экипаж также жаловался на плохую связь и сообщал о потере обоих сигналов GPS перед попыткой посадки в Грозном.

На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых, включая троих членов экипажа, погибли. Основной версией катастрофы остается попадание в самолет зенитной ракеты в небе над Грозным.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил ответственность за крушение на Россию и потребовал признания вины, а также наказания виновных. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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