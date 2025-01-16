Президент США Джо Байден в своей прощальной речи подчеркнул необходимость внесения поправок в Конституцию, чтобы ни один президент не мог избежать ответственности за преступления, совершенные на посту.

«Власть президента не безгранична. Она не абсолютна. Нам нужно четко прописать это в Конституции», — заявил Байден.

Он также предупредил об опасной концентрации власти в руках сверхбогатых людей, отметив, что формирующаяся в США олигархия угрожает демократии.

«Сегодня в Америке формируется олигархия, характеризующаяся чрезвычайным богатством, властью и влиянием, которая действительно угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободе, а также честным шансам каждого на успех», — сказал Байден.

Подводя итоги своего президентства, Байден отметил достижения во внутренней и внешней политике, включая снижение цен на лекарства, законы о безопасности оружия и укрепление НАТО. Он подчеркнул, что Украина остается свободной, а США преуспели в противостоянии с Китаем.

Президент признал, что часть обещаний его администрации еще предстоит реализовать.

«На то, чтобы ощутить влияние наших достижений, потребуется время. Но посеянные семена дадут всходы в будущем», — отметил Байден.

Ранее Верховный суд США постановил предоставить Дональду Трампу иммунитет от преследования за официальные действия, предпринятые на посту президента. Байден раскритиковал это решение, заявив, что оно фактически снимает ограничения с действий президента.

Свое обращение Байден завершил словами о вере в демократические институты и призывом сохранять их для будущих поколений.