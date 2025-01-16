ПОЛИТИКА
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Протестующие в Тель-Авиве приветствуют новость о соглашении по Газе
В Тель-Авиве празднуют в ожидании объявления о соглашении о прекращении огня. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что получил информацию о достижении договоренностей. Они предусматривают шесть недель первоначального прекращения огня, постепенный вывод израильских войск из сектора Газа и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет. #газа #израиль #перемирие
тить / Others
16 января 2025 г.
Истории
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