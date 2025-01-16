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Несмотря на объявленное перемирие Израиль нанес удары по Газе
Израильские военные нанесли серию ударов по Газе и северной части сектора, несмотря на ранее объявленное прекращение огня, которое должно вступить в силу в воскресенье. В результате авиаудара по району Шейх Радван в западной части города Газа в четверг, 16 января, погибли как минимум 35 человек, среди которых множество детей. Также сообщается о большом числе раненых. #газа #авиаудар #израиль #перемирие
тиь / Others
16 января 2025 г.
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