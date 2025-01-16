Несмотря на объявленное перемирие Израиль нанес удары по Газе

Израильские военные нанесли серию ударов по Газе и северной части сектора, несмотря на ранее объявленное прекращение огня, которое должно вступить в силу в воскресенье. В результате авиаудара по району Шейх Радван в западной части города Газа в четверг, 16 января, погибли как минимум 35 человек, среди которых множество детей. Также сообщается о большом числе раненых. #газа #авиаудар #израиль #перемирие